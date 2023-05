Valdilana, pugno duro con chi abbandona rifiuti grazie alle fototrappole: multati i primi trasgressori

“Abbandono di rifiuti: è il momento di dire basta!”. Parola del sindaco di Valdilana Mario Carli che annuncia che l'amministrazione comunale intende intervenire in modo energico per affrontare l'annoso problema riscontrato lungo le strade, in prossimità delle campane di raccolta del vetro e in altre aree non preposte a tale finalità.

“Va riconosciuto che la maggior parte dei cittadini di Valdilana utilizza i numerosi servizi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti con le modalità corrette e con senso civico e questa attenzione verso la cura dell'ambiente non può essere minata da pochi ma recidivi abbandoni da parte di alcuni individui – spiega Carli - L'ufficio di Polizia Municipale è stato dotato di fototrappole per il riconoscimento di quei soggetti che abbandonano rifiuti commettendo, oltre ad una grave infrazione, anche un cospicuo danno, non solo economico, alla comunità”.

Il vice Cristina Sasso, che ha seguito tutto l'iter, ha così commentato: "Dopo l'approvazione in Consiglio Comunale del regolamento previsto dalle normative si è provveduto al collocamento della fototrappola in luoghi in cui ormai da troppo tempo l'inciviltà di alcuni soggetti è diventata intollerabile. Infatti, in poche ore, è stato possibile individuare e riconoscere alcuni responsabili ai quali verrà elevata la relativa sanzione".

Analoghe iniziative saranno intraprese per limitare la problematica di chi non raccoglie le deiezioni dei cani: "Anche su tale argomento non credo ci sia molto da discutere: la maleducazione e l'assenza di rispetto verso gli altri cittadini comporta situazioni sgradevoli e incresciose – sottolinea Carli - L'unica vera soluzione a questi problemi è avere coscienza che è la responsabilizzazione delle nostre azioni individuali che porta ad avere ripercussioni sulla qualità del vivere quotidiano di tutta la comunità".