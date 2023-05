Biella, riapertura anticipata per il Ponte sul Rio Furia

Il Ponte sul Rio Furia, che si trova a Biella al km 2+500 della Strada Provinciale 512 del Tracciolino, chiuso dallo scorso ottobre per lavori conseguenti all’alluvione del 2020, riaprirà il 10 giugno.

Una buona notizia in quanto è un apertura anticipata rispetto alla previsione di metà giugno, che il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, aveva indicato sui propri canali social lo scorso 16 maggio, informando la cittadinanza sullo stato avanzamenti lavori.

“I lavori termineranno prima – dice Ramella Pralungo - e riapriremo il ponte con moderazione relativa al peso dei veicoli per i primi periodi".

Dal punto di vista della circolazione, lunedì 20 maggio la Provincia ha emesso un'ordinanza che proroga il divieto di transito sul ponte fino alle 24 del 9 giugno, per permettere l’ultimazione dei lavori di getto del calcestruzzo e posa di puntelli provvisori sotto l'impalcato, in corso in questi giorni.