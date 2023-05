Golf Cavaglià risultati gare e prossimi eventi, FOTO

Weekend lungo denso di eventi importanti al Golf Club Cavaglià. Si inizierà venerdì con la 9° edizione del Campionato Biellese di doppio sponsorizzato da Cappellificio Biellese 1935 . I partecipanti si sfideranno in una gara a coppie sulla distanza di 18 buche con formula “four ball" 4pm (medal). Iscrizioni: 50€ pro capite incluso green fee, tassa iscrizione alla gara e rinfresco (per i soci Gc Cavaglià 20€). Lo studio Nova Estetica (oltre a 3 premi speciali) offrirà a tutti i partecipanti un buono per un trattamento gratuito nel centro di via Crosa a Biella. Sabato si giocherà la gara Vitivinicola Pier (18 buche Stableford, 3 categorie - iscrizioni soci Cavaglià 20€, esterni 70€, dopo la premiazione a seguire rinfresco). Durante la giornata sarà possibile degustare i vini nell’area hospitality. Domenica una new entry del nostro calendario con il Trofeo Hotel Marina Viverone (18 buche Stableford, 3 categorie - iscrizioni soci Cavaglià 20€, esterni 70€, dopo la premiazione a seguire rinfresco) valido come Interclub con gli amici svizzeri del Golf Verbier. Nell’ambito della sfida amichevole sabato sera è prevista la cena presso il nostro ristorante La Prateria Steak House (gradita prenotazione in segreteria). Vi informiamo che la “ Pro-Am del Venticinquennale ” è stata posticipata a giovedì 8 giugno (dopo la gara a seguire cena a buffet, le iscrizioni sono aperte, soci 80€, esterni 100€). Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.

Oltre 110 partecipanti hanno animato domenica al Gc Cavaglià il The Royal Diamond presented by American Express (18 buche Stableford, 3 categorie) circuito che mette in palio in ogni tappa un diamante e diversi premi speciali. Ad aggiudicarsi il prezioso è stato Paolo Schellino che si è imposto nel lordo con lo score 37 punti.

Premiati. 1a categoria: 1° Lordo Paolo Schellino Cavaglià 37, 1° Netto Massimo Mare' Cavaglià 39, 2° Netto Rohan Jay Silva Cavaglià 39, 3° Netto Paolo Maza Cavaglià 38. 2a categoria: 1° Netto Alessandro Ferrero Cavaglià 43, 2° Netto Alberto Zanon Estero 41, 3° Netto Claudio Noussan Panorama Golf 41. 3a categoria: 1° Netto Carlo Dal Zotto Settimo 43, 2° Netto Piero Cantele Cavaglià 42, 3° Netto Monica Casalino Cavaglià 40. 1° Ladies Elena Chiodini Cavaglià 40. 1° Seniores Domenico Perone Cavaglià 40. Nearest To The Pin Masch. Buca 6 Stefano Pastore m. 1,63. Nearest To The Pin Femm. Buca 10 Delfina Cristiani m. 8,05. Driving contest Buca 5: Simone Bucino e Cinzia Rella. 1° Possessore Amex Paolo Schellino.