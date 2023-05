Campionato italiano WBFC, un nuovo titolo per il Team Ingra

Si sono svolti domenica 28 maggio a Cornaredo i campionati Italiani che mettevano in palio il titolo unificato WBFC degli sport da combattimento, a cui hanno partecipato gli atleti biellesi del Team Ingra allenati dal Maestro Andrea Ingrasciotta dell’ASD pesistica Ramella.

C’ era grande attesa per i ragazzi che dopo essersi presi il titolo europeo puntavano alla doppietta stagionale, purtroppo però, forse anche traditi dall’emozione, sia Lemuel Chiarini, sconfitto in semifinale, che Amjad Karafi, per lui una sconfitta nella finalissima, entrambi nella specialità K1 contatto pieno, non sono riusciti a esprimersi al loro meglio non riuscendo quindi a bissare il successo continentale.

Chi invece ha dimostrato continuità di risultati, è stata la giovanissima Desiré Foscale che dopo il titolo italiano dello scorso anno e il titolo europeo vinto quest’anno , si ripete vincendo nuovamente il titolo nazionale di kickboxing in maniera netta ed inequivocabile.

Si chiude quindi tra luci ed ombre la stagione di combattimenti dei ragazzi di Ingrasciotta che comunque, anche quest’anno hanno dimostrato la bontà del lavoro svolto in palestra, è mancato solo il botto finale in una stagione ricca di soddisfazioni e di titoli.