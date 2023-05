Il Pd Biella in un'interrogazione: "In quattro anni non è stata fatta manutenzione ordinaria", FOTO

Il Pd Biella in un'interrogazione: "In quattro anni non è stata fatta manutenzione ordinaria"

I consiglieri comunali del Pd Biella hanno depositato un'interrogazione sulla manutenzione ordinaria in città. "Come mai per quattro anni non è stata fatta manutenzione ordinaria di strade marciapiedi - scrivono nel documento - ed è stata lasciata la città in un degrado continuo e costante? Come mai non si è tenuto conto delle numerose segnalazioni sullo stato di degrado più volte segnalato dalla minoranza del Comune di Biella e dei tanti cittadini?".

Nel documento i consiglieri i Consiglieri Comunale del Partito Democratico Paolo Rizzo, Marta Bruschi, Valeria Varnero, Mohamed El Saket, Rinaldo Chiola chiedono anche al sindaco se non pensi di ritirare la delega all’assessore competente colpevole di aver raggiuto questo stato di degrado.