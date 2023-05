Uccisa a coltellate a 34 anni: aveva vissuto a Vercelli

Aveva vissuto a Vercelli fino a tre settimane fa Yirelis Pena Santana, dominicana di 34 anni uccisa a coltellate sabato 27 maggio, in un appartamento di Cassino, in provincia di Frosinone.

Dominicana di origine, prima di Vercelli la donna era stata residente a Genova: contro di lei qualcuno ha inferito con oltre dieci coltellate. E, secondo la Polizia che indaga sul delitto, a colpire potrebbe essere stato un uomo, fermato nelle scorse ore, che avrebbe anche lasciato una traccia sul luogo del delitto.

La vittima era stata trovata morta da un vicino di casa. Era riversa in camera da letto, in pigiama: nella stanza non sarebbero stati asportati né denaro né altri oggetti e la porta d'ingresso dell'appartamento non risultava essere stata forzata. La donna potrebbe dunque aver aperto al suo assassino anche se il movente del delitto non è ancora stato accertato. Si indaga su vari fronti.