Fiamme da un cavo dell'alta tensione, alcuni passanti lo notano e lanciano l'allarme. È successo intorno alle 13.20 di oggi, 30 maggio, a Valle Mosso, nel comune di Valdilana.

Sul posto i Vigili del Fuoco di Ponzone per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Successivamente sono intervenuti i tecnici preposti per il ripristino della rete elettrica.