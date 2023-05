Era cosciente, al momento del trasporto in Pronto Soccorso, l'uomo che, intorno alle 13 di ieri, 29 maggio, avrebbe accusato un malore.

È successo nella galleria del Centro Commerciale Gli Orsi di Biella: dapprima soccorso dalle persone presenti, è stato poi assistito dai sanitari del 118 e ricoverato in ospedale per gli accertamenti di rito. Non sono note, al momento, le sue condizioni di salute.