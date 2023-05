Ciclista superato da un autotreno ma per evitare il contatto finisce contro un manufatto in cemento (foto di repertorio)

È in corso di accertamento la dinamica del sinistro stradale, avvenuto alle 11 di ieri, 29 maggio, a Brusnengo.

Stando alle prime ricostruzioni, un ciclista di 36 anni (residente fuori provincia) ha perso il controllo della bici ed è finito contro un manufatto in cemento per evitare il contatto con un autotreno che, in quel momento, lo stava superando. Una volta a terra, il biker è stato assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato al Pronto Soccorso in codice giallo. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di rito.