Allieva del comprensivo Biella 2 premiata al "Concorso nazionale di scrittura creativa"

Hanno partecipato oltre 1000 studenti al "Concorso nazionale di scrittura creativa e creazione di un fumetto", giunto alla sua terza edizione. E tra i vincitori c'è una ragazza di terza media del comprensivo Biella 2, iscritta alle medie di Chiavazza: Alice Mosca.

La commissione giudicatrice ha valutato e premiato nei giorni scorsi 14 lavori, divisi in categorie, di cui due speciali (premio per il lavoro più originale e premio autore). Alice Mosca di 3A, è risultata vincitrice con il premio per il "lavoro più originale".