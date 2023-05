Valdengo, ecco la premiazione del concorso di scultura e intaglio del legno

In occasione di Valdengo in Festa, si è svolta la premiazione del concorso di scultura e intaglio del legno, con tema “Tema e acqua. L'energia che dà la vita”. Le opere sono state eseguite in due giorni nel corso della tradizionale manifestazione.

I partecipanti nelle giornate di sabato e domenica sono stati David Ferro, Nicola Barbera, Adam Ngala, Fabrizio Barbero (poi risultato vincitore), Vito D’Alessandro, Roberto Gherardi, Lorenzo Reniero e Elena Berto.

Presenti il presidente degli Amici Sportivi Bruno Monteferrario, don Luigi Bellotti, il presidente della Pro Loco Paolo Bissetta, l'assessore Elena Boggio Casero e lo scultore Bruno Nicolo.