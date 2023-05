Torna la terza edizione di Electric day più ricca che mai! VIDEO

Electric Day torna il 10 giugno presso la splendida Villa I Faggi per offrirti l'opportunità di scoprire come il mondo sta cambiando e sperimentare la nuova mobilità elettrica su strada.

Questa straordinaria giornata sarà dedicata alla transizione ecologica e alla mobilità elettrica. Electric Day ha l'obiettivo di avvicinare le persone alla mobilità del futuro, confutando le false notizie e le leggende metropolitane che spesso circondano questo tema così importante.

Durante il sabato 10 giugno, avrai la possibilità di provare personalmente le auto elettriche dei rinomati marchi Ford, Hyundai e MG. Potrai testare le tecnologie all'avanguardia presenti sul mercato, sia in percorsi urbani che extraurbani. Scegli l'auto elettrica che ti affascina di più e sperimenta in prima persona l'esperienza di guida ecologica e innovativa che solo questi veicoli possono offrire.

Cosa pensano le persone delle auto elettriche? scoprilo dalle parole di chi ha partecipato all'ultimo evento

Electric Day non sono solo auto ma è molto di più!

Ma Electric Day non si ferma solo alle prove su strada. Nella suggestiva sala riunioni della villa, avrai l'opportunità di partecipare a vari interventi che affrontano temi cruciali legati alla mobilità elettrica, all'energia e alla ricarica, all’edilizia sostenibile, allo sport come motore di uno stile di vita salutare e alle nuove opportunità di business che derivano da questa rivoluzione ecologica. Esperti e ospiti speciali condivideranno le loro conoscenze e prospettive, offrendo un'ampia panoramica sulle sfide e le opportunità che stanno emergendo.

Prenota un posto per il tour in bici elettrica sul sito nuovaassauto.com!

Inoltre, avrai la possibilità di prenotare un posto per un tour in bicicletta a pedalata assistita per esplorare il meraviglioso Biellese. Il tour partirà dal Circolo dei Faggi e includerà una parte della famosa salita Pantani, sfruttando l'assistenza elettrica delle bici. Successivamente, visiteremo il Parco della Burcina, un luogo incantevole voluto e creato da Felice Piacenza, con la sua celebre conca dei rododendri in piena fioritura. Questo percorso di circa due ore è adatto a tutti e ti permetterà di sperimentare il piacere di pedalare con una bicicletta a pedalata assistita, scoprendo i suoi segreti e i vantaggi di una mobilità a emissioni zero.

Electric Day è un'occasione unica per immergersi nel mondo delle auto elettriche e capire come stanno cambiando il nostro modo di muoverci. Scopri le soluzioni sostenibili che contribuiscono a creare un futuro migliore per l'ambiente e per tutti noi. Unisciti a noi per una giornata di apprendimento, ispirazione e condivisione di idee, dove la sostenibilità e il benessere della nostra comunità sono al centro dell’attenzione.

Non perderti l'opportunità di partecipare a Electric Day il 10 giugno presso la splendida location de I Faggi. Ti aspettiamo numerosi per fare la differenza insieme, per scoprire il futuro della mobilità elettrica e per contribuire a un mondo più sostenibile. Prepara le tue domande, incontra gli esperti del settore e lasciati ispirare da un evento che promuove l'innovazione e la consapevolezza ambientale.

PRENOTA ORA E PARTECIPA ecco il link https://www.nuovaassauto.com/electric-day/