Fondazione Clelio Angelino propone "Home Vintage Market"

Dopo il successo dell’edizione dello scorso anno torna a giugno l’iniziativa “vintage” di Fondazione Clelio Angelino che vedrà protagonista la casa. Nei giorni 10 e 11 giugno le Sale Auliche di Cittadellarte Fondazione Pistoletto in via Serralunga, 27 a Biella, ospiteranno il temporary shop benefico in cui sarà possibile trovare oggetti, piatti, piccoli mobili e accessori vintage. Un’ occasione per trovare un oggetto particolare per la propria casa e per fare del bene. Il mercatino sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 con ingresso libero.

Il ricavato dell’evento sarà destinato ai laboratori artistici del Progetto Bambini di Fondazione Angelino “LaborARTE”.

Fondazione Clelio Angelino è una realtà biellese non lucrativa e di utilità sociale che, da oltre 25 anni, si dedica alla lotta contro leucemia, linfomi e mieloma, ha come finalità quella di svolgere interventi nel settore sanitario per migliorare l’assistenza e la cura dei malati emato-oncologici.

Per informazioni: 015 247 2951 – eventi@fondazioneangelino.it