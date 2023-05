Area verde attrezzata e totale relax alla piscina-palestra Armonia in Equilibrio, prima e dopo gli allenamenti

Per il centro “Armonia in Equilibrio”, il benessere è una priorità anche - e soprattutto - in estate: con gli abbonamenti Low-Cost a partire da 25,00 euro al mese, la palestra-piscina apre le sue porte con il ricco palinsesto di corsi e lezioni in programma. Il Centro è fornito di sale climatizzate e di un’area verde attrezzata per rilassarsi in totale tranquillità, prima o dopo gli allenamenti, per una corsa all’aperto o per una rigenerante passeggiata a piedi scalzi sul prato.

Chi non hai mai provato il Centro, potrà usufruire della promozione “Estate 2023”, con il pacchetto trimestrale dedicato “Open” (comprensivo di Yoga e Tai Chi) a soli 100,00 euro; l’abbonamento consentirà di frequentare il Centro anche solo per i mesi estivi, con una programmazione a piacimento. La promozione trimestrale prevede diverse modalità di frequenza: giugno-luglio-agosto, ma anche giugno-luglio-settembre, oppure luglio-agosto-settembre, o ancora luglio-settembre-ottobre.

Per chi preferisce allenarsi insieme al coach ma direttamente da casa, potrà seguire online in diretta su Zoom tutte le lezioni programmate in sede.

I trainer del Centro, specializzati e certificati, sapranno consigliare al meglio - in termini di allenamento e alimentazione - per realizzare un percorso personalizzato in base alle esigenze, anche nelle aree di controllo del peso corporeo, lavoro sulla postura, gestione dell’ansia e dello stress. Vitalità nelle giornate, migliore qualità del sonno, un piano alimentare personalizzato, prevenzione, benessere fisico, posturale ed emotivo sono solo alcuni dei benefici che si trarranno dalle pratiche.

Durante il mese di giugno, proseguono inoltre i corsi di Acquaticità Neonatale e Nuoto Bimbi. In uno spazio opportunamente in sicurezza - con un numero massimo di 5 bambini per lezione - all’interno di un ambiente accogliente e confortevole con acqua accuratamente riscaldata a 33°, il lavoro di acquaticità bimbi trova la sua massima espressione. La piscina tranquilla e silenziosa, con musica classica di sottofondo, si rivelerà una vera e propria nicchia da condividere con il proprio bimbo.

“Ti aspettiamo per una estate all'insegna del Fitness del benessere e dei sorrisi! Prova gratuita senza impegno”.

“Armonia in Equilibrio” si trova in Via Milano 54 a Vigliano Biellese.