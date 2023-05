Chi è il proprietario di questo dolcissimo pappagallino? VIDEO

Si cerca il proprietario di questo dolcissimo pappagallino che dovrebbe essere una Rosella.

Il piccolo animale è stato recuperato nella mattina di oggi martedì 30 maggio a Biella, in un palazzo di via Trieste, dal personale del Recupero della Fauna Selvatica della Provincia di Biella che ha provveduto a metterlo in una gabbietta per portarlo all'associazione Nata Libera a Graglia dove si trova in questo momento. Al momento del recupero si trovava sul davanzale di un balcone del palazzo. Della questione sono stati anche informati i Carabinieri Nucleo Forestale.

E' molto dolce, docile, non ama stare in gabbia, è senza microchip e anche senza anello. Per informazioni comporre il numero 335 628 6436.