Bi Roller si fa valere ai Campionati Italiani Strada categorie RA

Ottimi risultati per Bi Roller ai Campionati Italiani Strada per le categorie Ragazzi e Allievi che si sono svolti lo scorso week end del 27 e 28 maggio nel velodromo Perona a Terni. Erano presenti 3 atleti biellesi che accompagnati dal coach Federica Ugliengo hanno corso in diverse gare.

Il più giovane, Andrea Mazzola, categoria Ragazzi, si è qualificato nella prima fase della gara 100 metri sprint in corsia con un ottimo tempo. Peccato per un errore durante la gara successiva che lo ha fermato alla 18° posizione. Certamente avrebbe potuto fare di più ma l’inesperienza e l’emozione gli hanno giocato un brutto scherzo. Comunque, si è tolto una bella soddisfazione con un’interessante posizione in classifica a livello nazionale.

Anche nella qualificazione della gara lunga 5000 metri ad eliminazione Mazzola ha corso molto bene e, purtroppo, per una sola posizione non è riuscito a qualificarsi nella finale. La sua terza gara era una 300 metri corsa ad altissima intensità dove, probabilmente stanco dopo due giorni di gare, non è riuscito ad esprimersi al meglio.Michele Rocchetti, specialista nelle gare di fondo, ha corso molto bene la 5000 metri a punti, lottando con la sua consueta grinta e conquistando l’11° posizione nella classifica finale. Non è riuscito invece ad esprimersi al meglio né nella gara ad eliminazione né nella 100 metri che non è la sua specialità.

Bravissimo Annibale Sangiorgi che ha dimostrato il suo stato di buona forma ottenendo ottimi risultati sia nelle sprint che nella gara lunga: ha corso molto bene la qualifica della 100 metri a punti ma poi nella fase successiva non è riuscito ad esprimersi al meglio, chiudendo in 15° posizione. Meglio ancora nella 10 mila metri ad eliminazione dove con disinvoltura ha conquistato la finale che poi ha corso molto bene conquistando la 13° posizione in classifica finale. Peccato invece per il giro sprint, gara velocissima anche nella fase di qualifica, dove a causa di un contatto alla partenza con un altro atleta non è riuscito ad entrare in buona posizione in curva questo ha condizionato il risultato della gara, impedendo per pochi decimi la qualifica al turno successivo e facendolo chiudere in 24° posizione.

Michele Rocchetti e Annibale Sangiorgi hanno corso anche la staffetta Team Sprint in coppia conquistandosi una pregevole 24° posizione su 43 squadre partecipanti. I punti raccolti da tutti gli atleti hanno portato Bi Roller a conquistare la 39° posizione nella classifica società su 79 partecipanti. BI Roller ringrazia come sempre Sellmat e Acqua Lauretana che ci sostengono in tutte le trasferte e ci accompagneranno anche il prossimo week end nell’intensa due giorni di gare a Bellusco, evento inserito nel circuito CNO, che coinvolgerà tutte le categorie.

Il fine settimane successivo sarà poi la volta dei Campionati Italiani Pista per le categorie Junior e Senior a Pollenza che vedrà il ritorno sulle piste italiane anche dell’atleta Bi Roller Achille Sangiorgi, dopo 10 mesi trascorsi a Taiwan dove ha svolto l’anno scolastico e si è allenato con la squadra locale degli Sharks.