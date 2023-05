"1 caffe onlus" sostiene il crowdfunding di ASD Bi Roller Pattinaggio Biella

L'Asd Bi Roller Pattinaggio Biella propone un progetto di inclusione sportiva e ludica, in ambito non professionistico, dedicato a bambini, ragazzi e ragazze compresi in una fascia di età dai 3 ai 16 anni ma non solo, anche adulti e famiglie che approcceranno l'attività motoria in questione in modalità soft, senza alcuno spirito competitivo.

Il progetto ha lo scopo di favorire l'inclusione di persone diversamente abili o socialmente disagiate nei corsi “base” che normalmente teniamo.

Dopo aver visto i benefici ricevuti da alcuni bambini diversamente abili nel seguire i nostri corsi, durante le scorse stagioni, abbiamo deciso di allargare la nostra disponibilità didattica di approccio soft. Riteniamo infatti che favorire l'ingresso di ragazzi, bambini e anche adulti, con disabilità o socialmente deboli, sia molto importante per la loro inclusione sociale e psicofisica in generale.

Molto spesso i ragazzi diversamente abili hanno bisogno di migliorare la coordinazione e il senso dell'equilibrio. Gli sport rotellistici si basano su questi elementi, e le capacità acquisite potranno avere ripercussioni molto positive nei movimenti che si eseguono tutti i giorni al di là del pattinaggio. Proprio per le modalità di inclusione che sottendono al progetto, lavorando sull'inclusione, si intende avvicinare un maggior numero di persone portando sul territorio uno sport poco noto e poco diffuso proponendo un'attività all'aria aperta da svolgersi in gruppo.

Il progetto ha multiple finalità (sociali, sportive, integrazione).

L'approccio sportivo innanzitutto, consente ai ragazzi diversamente abili o inseriti in contesti socialmente disagiati di migliorare la loro coordinazione fisica e di conseguenza il benessere psicofisico. Favorire l'inclusione sociale in contesti allargati nei quali sono compresi anche i famigliari dei destinatori principali del progetto rappresenta un importante aiuto per l'integrazione.

In generale, si intende coinvolgere le famiglie di ogni tipologia, come nucleo famigliare, in un progetto di sport e benessere da svolgere insieme come soluzione aggregante nel quale è prioritario l'approccio di integrazione tra persone normodotate e non, tra cittadini/e di diverse razze e provenienze, di età diverse e diversa cultura e formazione.

E' possibile sostenere la campagna ASD BI ROLLER PATTINAGGIO BIELLA attraverso i vari metodi di pagamento:

Carta di credito, carta di debito, PayPal e mobile payment https://dona.1caffe.org

Satispay https://www.satispay.com/download/qrcode/S6Y-SHP--194EC216-582B-40C2-9BFD-8D7B6F3D27A3

Bonifico bancario IBAN: IT41 Y030 4801 0000 0000 0095 553 - Intestato a: 1 CAFFE’ – ETS - Causale: Donazione a sostegno di ASD BI ROLLER PATTINAGGIO BIELLA