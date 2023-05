Cooking Quiz, 2° e 4° posto per le quarte di Mosso alla finale nazionale FOTO

Si è svolta il 26 maggio scorso, presso Cinecittà World a Roma, la finale nazionale del Cooking Quiz, gara tra gli istituti alberghieri che, nelle fasi preliminari ha visto la partecipazione di 106 scuole e oltre 30 mila studenti.

Grande risultato per le classi 4AT Sala e Vendita e 4BT cucina, selezionate per la fase finale, che hanno conseguito rispettivamente un brillante secondo posto su 26 squadre finaliste e un più che onorevole quarto posto su 36 squadre. La finale si è aperta con i saluti istituzionali della Sottosegretaria al Ministero dell'istruzione e del Merito, On. Paola Frassinetti, che ha evidenziato l'importanza di progetti simili per diffondere la conoscenza dei prodotti agroalimentari Made in Italy e tutelare l'eccellenza anche verso i sempre più diffusi casi di "italian sounding".

È seguita la lettura di un comunicato dell'On. Francesco Battistini, vice presidente della VIII Commissione della Camera dei Deputati, sull'importanza della sostenibilità ambientale in tutti i settori. Dopo i doverosi interventi dei partner organizzativi, è potuta iniziare la gara che si è brillantemente conclusa per i nostri ragazzi.