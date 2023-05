Ver-Gas: Impianti e professionalità da tre generazioni

Un’azienda nata nel 1957 e tramandata per tre generazioni diventa, negli anni, un vero e proprio punto di riferimento per il territorio: è il caso di VER-GAS, l’attività candelese oggi gestita da Marco e Manuele Veronese, che negli anni si è distinta per la sua professionalità e la sua competenza.

Cresciuta inizialmente nel mondo delle tv e degli elettrodomestici, per poi passare all’idraulica, termoidraulica, impianti di riscaldamento, gas, manutenzioni di acquedotti, irrigazione ed antincendio, gli interventi offerti oggi dall’azienda sono molteplici: dalla semplice sostituzione di un rubinetto fino alla realizzazione di un bagno completo, dall’impianto di distribuzione del gas fino all’intero impianto di riscaldamento.



E proprio nel campo del riscaldamento, oltre ad installare caldaie a gas, a pellet e a legna, montano inoltre sistemi per impianto solare scelti tra i migliori marchi in commercio; su richiesta, viene installata inoltre la pompa di calore che, in abbinamento all’impianto fotovoltaico, è in grado di abbattere i costi generici di riscaldamento.

Un’altra mossa importante per risparmiare soldi ed energia è sostituire la vecchia caldaia con una di nuova generazione a condensazione che, grazie agli alti rendimenti, sarà in grado di sviluppare maggiore energia con un consumo molto contenuto rispetto alle caldaie tradizionali. Inoltre, approfittando delle detrazioni fiscali statali in corso, è possibile recuperare buona parte della spesa sostenuta.



“Tra le nostre priorità future c’è senz’altro quella di restare al passo con le più moderne tecnologie per realizzare impianti sempre al top in termini di tecnologia e risparmio” spiega Marco. “Come dice il nostro motto: nulla è impossibile e siamo pronti ad ogni nuova sfida!”.

Per fissare un appuntamento o un sopralluogo con un preventivo gratuito, Marco e Manuele rimangono a completa disposizione.



