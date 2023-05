Chiavazza, all’Enoteca Symposium Wine Training speciale degustazione di vini rosè

Di Rosa in Rosa, kermesse di Rosati all’enoteca Symposium Wine Training. Venerdì 2 giugno, giorno di festa, con ancora il ricordo del mese dedicato a giro e ai fiori dai petali deliziosi, l’Enoteca di Chiavazza Symposium propone una degustazioni di vini rosè che entusiasmeranno i commensali (due bolle e un fermo) dal colore simile ma dalle diverse caratteristiche organolettiche.

La degustazione sarà proposta nella formula di 3 calici a 10 euro e per chi lo desidera saranno serviti deliziosi taglieri con prodotti tipici. É gradita la prenotazione. Si ricordano gli orari dal giovedì al sabato dalle 18 alle 21.30, gli altri giorni solo per gruppi prenotati. Per info: 015/0155072 o 335 5982038.