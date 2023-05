Biella estate, 90 eventi in programma: si parte sabato

Oltre 90 eventi per il corposo programma di Biella Estate 2023: un calendario ricco di iniziative culturali, enogastronomiche, religiose e sportive che partirà il prossimo weekend con la festa di inizio estate presso le aree sportive di Pavignano.

La rassegna prosegue con eventi che sono ormai gradite conferme della nostra estate, fra i quali: Bolle di Malto che si sdoppia con ‘Aspettando Bolle di Malto - anteprima dell’edizione 2023’che si svolgerà in giugno, il Festival Letterario della città di Biella Fuoriluogo, gli eventi della rassegna Contemporanea, Bielladanza organizzata dall’Opificiodellarte, lo Street Art Riva Festival, le iniziative curate dall’associazione “Noi del Piazzo”, San Quirico e la musica in piazza con le bande musicali del territorio. Il programma si completa con mostre, spettacoli teatrali, concerti musicali, mercatini ed eventi culturali. Fra le mostre ricordiamo ‘Segno e Disegno: il linguaggio artistico di Giorgio Griffa incontra l’eccellenza tessile Biellese’. Non mancheranno gli eventi sportivi come le consuete gare podistiche, le competizioni di atletica, i motoraduni, ma anche le iniziative organizzate nell’ambito della Terra della Lana, comunità europea dello sport 2023. Dal 31 luglio al 5 agosto ci sarà anche un evento speciale: il 39° Congresso della “World Federation of Master Tailors” la più importante associazione mondiale che riunisce le migliori sartorie mondiali, nell’ambito del quale si svolgeranno una serie di conferenze, incontri, visite, sfilate.

L’Assessore alla Cultura, eventi e manifestazioni, Massimiliano Gaggino sottolinea: “Anche quest’anno Biella si rivela una città piena di associazioni pronte a dare il loro contributo per animare l’estate. Spiace purtroppo constatare che c’è chi fa sempre un passo avanti soprattutto con la promozione senza coordinarsi con l’Amministrazione Pubblica pur godendo però, da privilegiato, di contributi e supporto da parte dell’assessorato alla Cultura del comune di Biella. Il mio plauso e la mia gratitudine vanno, invece, a tutte le associazioni che con vero spirito di sevizio nei confronti della città collaborano quasi nel silenzio per il bene comune. Un grosso ringraziamento va inoltre ai colleghi assessori, Barbara Greggio e Giacomo Moscarola, i quali, con proposito di reale collaborazione e lontani da ogni protagonismo, anche quest’anno hanno contribuito con i loro calendari a rendere ancora più accattivante e completo il programma di Biella Estate”.