BIWILD, ecco il festival dei giovani biellesi - FOTO

BIWILD è un evento nuovo ideato dai giovani biellesi per fare conoscere il Biellese dal punto di vista artistico, culturale, musicale, naturalistico, turistico.

Un festival dei giovani per i giovani in programma dal 6 all’11 giugno, con 29 proposte ludiche e 25 workshop, in varie location del territorio, dove si potranno fare esperienze insolite e divertenti come mungere una mucca, fare il formaggio, giocare a scacchi viventi.

BIWILD è il risultato del lavoro di squadra dei nostri giovani con Città di Biella, Fondazione BIellezza e Associazione Stilelibero. Giovedì 25 maggio è stato presentato a Villa Boffo di Biella.

“Biella è considerata da molti vecchia. – dichiara Mattia, uno dei giovani ideatori – Se vogliamo ringiovanirla dobbiamo essere noi a portare idee e trovare qualcuno per realizzarle. BIWILD nasce dall’idea che il Biellese, nel contesto naturalistico invidiato da tutta Italia in cui si trova, possa offrire cose uniche”.

Per Fondazione BIellezza presente il Presidente Paolo Zegna: ”Biella ed il Biellese cominciano a conoscere ed apprezzare Fondazione BIellezza, che è nata allo scopo di attirare turismo, e fare vivere e rivivere zone meno conosciute del territorio. BIWIILD è un evento per i giovani perché i giovani, con tutti i loro contatti e conoscenze, possono aiutarci a fare conoscere il Biellese ed essere catalizzatori per il turismo giovane”.

“Noi gestiamo Palazzo Ferrero - afferma Gigi Piana, Presidente Stilelibero– e lavorare con i giovani è la nostra mission. Con BIWILD abbiamo intersecato proposte legate alla natura e turismo con il bisogno educativo, didattico, formativo e culturale che hanno oggi giovani e territorio. E, con tutti le persone ed i workshop di BIWILD, cercheremo di soddisfarlo”

Ha fatto gli onori di casa per la Città di Biella l’Asssessore Gabriella Bessone: “BIWILD è il risultato di ottime progettualità, e speriamo sia il primo evento di altri. Ringrazio Fondazione BIellezza e Stilelibero per l’ opportunità che ci siamo dati".

Sono inoltre intervenuti a lodare l’evento il Consigliere Regionale Michele Mosca, il Segretario Fondazione CRB Andrea Quaregna, l’Assessore Comunale Silvio Tosi ed il Consigliere Provinciale Edoardo Maiolatesi

Per conoscere il programma di BIWILD si posoono consultare il sito e la pagina Facebook dell’evento:

https://www.biwild.it/

https://www.facebook.com/events/621118512987532