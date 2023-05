Biella, anziano urta un'auto in sosta ma non se ne accorge e continua a guidare (foto di repertorio)

Urta un'auto in sosta, pensa che sia un muretto a lato della strada e prosegue la sua marcia. È successo ieri, a Biella, lungo la strada per Cossila San Grato. A seguito di accertamenti, i Carabinieri sono riusciti a rintracciare il conducente, un uomo di 78 anni, che avrebbe spiegato di non essersi accorto dell'incidente.