Biella, 90enne alla guida urta due auto in sosta: portato in ospedale (foto di Mattia Baù)

È stato soccorso il 90enne alla guida rimasto coinvolto in un incidente stradale. È successo meno di un'ora fa in via Trieste, a Biella: stando alle prime ricostruzioni, l'anziano avrebbe urtato due veicoli in sosta per cause da accertare.

Sul posto i sanitari del 118 per la prima assistenza al conducente, poi trasportato in ospedale per i controlli del caso. I rilievi, affidati agli agenti di Polizia Locale, sono in corso. Danni alle carrozzerie dei mezzi.