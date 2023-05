Valle dell'Acqua, apertura straordinaria della Casa Museo di Pietro Micca

In occasione delle giornate della Valle dell'Acqua, il Museo casa natale di Pietro Micca effettuerà un' apertura straordinaria sabato 3 giugno dalle 14 e 30 alle 18 e 30 : Quest' anno i già ricchi allestimenti sono stati impreziositi da pannelli che raccontano la storia delle proprietà della casa e l' iter per diventare monumento nazionale. Entrambi sono frutto di ricerche presso gli archivi comunali. Le nuove guide Elena e Lorenzo sono pronte a guidare i visitatori attraverso un percorso storico e culturale che interessa non solo la figura dell' eroe saglianese, ma anche la storia della Valle Cervo.