Il Comitato del gemellaggio in visita a Piedicavallo, una grande amicizia dal 2009 FOTO

Lo scorso weekend, la delegazione francese del Comitato del gemellaggio Piedicavallo – Avrieux è giunta nel Biellese per rinnovare le cordialità e l’amicizia tra le due realtà montane, situate sui due versanti delle Alpi. 12 abitanti di Avrieux hanno raggiunto Piedicavallo nel pomeriggio di sabato, guidati dalla Presidente del Comitato Catherine Latard, insieme a 5 ciclisti provenienti da Modane.

Il Comitato è stato accolto dalla popolazione piedicavallese per un aperitivo al Chiosco del Parco Ravere, di fronte al nuovo Ponte della Coda illuminato, per l’occasione, con i colori della bandiera francese. La serata si è conclusa con la cena al Ristorante Rosa Bianca, dove i graditi ospiti hanno potuto provare le prelibatezze tipiche del nostro territorio. «Questo weekend ha rappresentato l’occasione per riunirci ai nostri amici d’oltralpe. Il gemellaggio è certamente un’esperienza che arricchisce: dona la possibilità di conoscere realtà a noi tanto distanti, ma, in fin dei conti, così vicine», commenta il Sindaco di Piedicavallo, Carlo Rosazza Prin. La giornata di domenica si è aperta con la visita guidata di Piedicavallo e Montesinaro, in compagnia delle vallette in jipoun, il costume tradizionale dell’Alta Valle Cervo, e la Santa Messa della Pentecoste, celebrata nella Chiesa di San Michele.

Come da tradizione, le due delegazioni si sono scambiate alcuni doni commemorativi dell’evento e dell’ormai lunga relazione che lega Piedicavallo e Avrieux. La Società Operaia ha ospitato la cerimonia e il partecipato aperitivo, mentre è stato nel Ristorante Gatto Azzurro che si è conclusa la visita, con il pranzo e i saluti. «È stato un piacere poter mostrare i nostri paesi alla delegazione da Avrieux, soprattutto alle “nuove leve”, i giovani che ci hanno raggiunti per la prima volta. Abbiamo già preso accordi per la prossima occasione d’incontro: saremo noi di Piedicavallo, a maggio 2024, a scavallare le Alpi», fa sapere il Presidente della Pro Loco, Leonardo Jon Scotta. La promessa è dunque quella di incontrarsi anche il prossimo anno, così come tutti quelli a venire.