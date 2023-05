A Vigliano, alla scuola Dante Alighieri inaugurato il murales “Leggere leggeri”, FOTO

Si è tenuta nella mattina di oggi lunedì 29 maggio, l’inaugurazione del murales della scuola media di Vigliano, che donerà una nuova luce al cortile dell’istituto.

Tutti gli studenti si sono raccolti nel cortile della scuola, per rendere omaggio all’iniziativa che coinvolge ragazzi, Associazioni e Istituzioni del territorio. In apertura i ringraziamenti del Dirigente scolastico, Enrico Martinelli, che ha dato il via all’iniziativa: “Ringrazio tutti i collaboratori e le persone che hanno contribuito alla riuscita di questo ambizioso progetto. Il murales rappresenta il risultato della sinergia fra il Comune di Vigliano Biellese, la scuola, gli artisti, i genitori, gli insegnanti e i nostri ragazzi.”

Gli allievi si sono rivelati entusiasti della raffigurazione, che hanno visto nascere in contemporanea con l’orto-giardino didattico, creando un ambiente colorato e verdeggiante. “Mi sono divertito a lavorare con i ragazzi, potranno dire di essere parte dell’opera e l’ambiente didattico si è arricchito – afferma l’artista Giuseppe Vaccaro – . Devo ringraziare i docenti e i collaboratori scolastici, che hanno fornito il loro immenso sostegno. Il tema della lettura è molto importante in giovane età, i libri volano via dalle gabbie della conoscenza e si rendono disponibili a svelarne le incredibili scoperte…”.

L’opera è stata finanziata da “Teatri Tascabili”, e Annika Strohm e Saba Salvemini, ideatori del progetto, intendono promuovere molte altre attività: “Si tratta del primo intervento di questo genere, solitamente portiamo il teatro all’interno di contesti inaspettati, per generare stupore e sorpresa. Uscire dagli schemi e aprire la mente è il nostro obiettivo principale; porteremo le arti in luoghi sconosciuti.”