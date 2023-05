A Cossato il concerto per la Festa della Repubblica

L’Associazione Filarmonica Cossatese, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Cossato, organizza il Concerto per la Festa della Repubblica. Si potrà partecipare, venerdì 2 giugno, presso il Teatro comunale di Cossato, per assistere alle letture e la presentazione a cura dell’assessore alla Cultura, Pier Ercole Colombo.

A partire dalle 16, il concerto eseguito dalla Filarmonica Cossatese, verrà diretto da Stefano Demarta e accoglierà diversi studenti ed ex studenti dell’indirizzo musicale dell’IC di Cossato. Gli organizzatori invitano la cittadinanza a partecipare.