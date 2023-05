Tumore al seno, nasce la delegazione Europa Donna-Piemonte

Sono 14 le associazioni locali che si uniscono per dare vita alla nuova Delegazione regionale di Europa Donna Piemonte. Il Movimento, che tutela i diritti alla prevenzione e alla cura del tumore al seno, apre la sua nona “sezione regionale” dopo quelle già̀ avviate in altre 8 regioni.

Gli obiettivi sono comuni a tutte le delegazioni: contribuire alle decisioni clinico-organizzative che regolano i comportamenti e i risultati delle strutture sanitarie della Regione. Ottenere, attraverso un dialogo costante con l’Ente Regionale, cure e assistenza per tutte le pazienti, secondo le linee guida di indirizzo nazionali. Un’occasione in più per rafforzare il dialogo con le Istituzioni locali ed essere di supporto alle pazienti.

«Da parte della Regione Piemonte gli auguri di buon lavoro per la delegazione piemontese che si aggiunge alla rete di Europa Donna, un’associazione che tanto fa per la prevenzione e le cure oncologiche delle donne. Alle 14 associazioni che si uniscono alla rete va anche il nostro ringraziamento perché rappresentano già da tempo un punto di riferimento per le donne e per il sistema sanitario e continueranno ad esserlo all’interno di una realtà importante come Europa Donna», dichiarano il presidente Alberto Cirio e l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi. “Con grande entusiasmo salutiamo la costituzione di questa Nuova Delegazione Regionale e ringraziamo le 14 Associazioni territoriali che hanno deciso di unirsi e di accettare la sfida di questo nuovo e importante impegno – commenta Rosanna D'Antona, Presidente di Europa Donna Italia. In Piemonte diverse associazioni della delegazione collaborano già fattivamente con i centri di senologia multidisciplinare (Breast Unit) e con le oncologie degli ospedali della Regione. Un elemento di ulteriore valore che facilita il dialogo e l’identificazione delle aree di miglioramento necessarie”.

La referente della Delegazione sarà Valeria Martano, Presidente dell’Associazione V.I.T.A., ha commentato: “È un onore veder nascere la Delegazione Europa Donna – Piemonte e farne parte. Da oggi avremo il compito di operare insieme ad altre reti regionali, di sostenere i diritti delle donne piemontesi e impegnarci per migliorare l’offerta senologica della nostra regione, così che sia sempre più efficiente per le pazienti”.

Le 14 associazioni che hanno dato vita alla Delegazione sono: 1. A.D.O.D. Donna Oggi e Domani2. aBRCAdabra 3. A.n.d.o.s. - Alba4. Casa Breast5. Donna TeA - Donna Terra e Acqua6. Dragonesse Avigliana7. Dragonette Torino8. Fondazione Edo ed Elvo Tempia9. Fondo di Solidarietà Edo Tempia Valenta10. GADOS - Gruppo Assistenza Donne Operate al Seno11. LILT Biella12. LILT Novara13. R.a Vi - Ricominciare a Vivere 14. V.I.T.A. - Vivere il Tumore Attivamente

Indirizzo e-mail della delegazione europadonnapiemonte@gmail.com