Costo del trattamento con Lutezio

I pazienti ricevono un'iniezione di un farmaco che si accumula solo nel tessuto tumorale, irradia i tumori cancerosi e, dopo pochi giorni, viene espulso dall'organismo. Questa tecnica funziona bene anche in casi complessi.

Che cos'è la terapia con lutezio-177 PSMA?

La terapia con radioligandi sta diventando un trattamento sempre più comune nei Paesi sviluppati. L'essenza del metodo consiste nella somministrazione di lutezio-177 radioattivo ai focolai maligni con l'aiuto di una terapia molecolare mirata. Il lutezio-177 viene somministrato da ligandi. Queste molecole possono legarsi selettivamente alla PSMA, che è abbondante nelle cellule tumorali ma poco espressa nei tessuti normali.

Il nome stesso della proteina implica che si trova nella prostata. In realtà, una piccola quantità si trova anche nelle ghiandole salivari e lacrimali, nel duodeno e nei reni, ma la quantità è centinaia o addirittura migliaia di volte inferiore a quella del tessuto tumorale.

L'espressione (quantità) di PSMA nel tessuto tumorale è correlata al rischio di recidiva e progressione del tumore alla prostata, nonché alla presenza di metastasi. In parole povere, più il tumore è maligno, più PSMA è presente al suo interno, il che significa che i radionuclidi che vi si accumulano sono più numerosi e l'effetto del trattamento con lutezio per il cancro è migliore.

Quando può essere utilizzata la terapia con lutezio-177 PSMA?

Il trattamento con lutezio può essere utilizzato per il carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione. Si tratta della forma più grave della malattia, quando le metastasi a distanza si sono diffuse e la terapia ormonale non funziona più.

Il lutezio-177 può essere utilizzato solo quando le altre opzioni terapeutiche sono state tentate e fallite o sono diventate inefficaci dopo i buoni risultati iniziali. In genere, le pazienti candidate alla terapia radiotarget hanno già ricevuto una terapia ormonale e una chemioterapia di prima linea e talvolta di seconda linea. Al momento di utilizzare il lutezio-177, alcuni pazienti hanno anche ricevuto l'immunoterapia con la medicina personalizzata (vaccini individuali a base di cellule dendritiche). Pertanto, la terapia con PSMA è di solito l'ultima opzione di trattamento dopo che sono stati provati tutti gli altri metodi.

Ulteriori criteri di selezione dei pazienti includono un numero sufficiente di leucociti e piastrine nel sangue, una funzione renale preservata e l'assenza di ostruzione delle vie urinarie. Tutti i pazienti vengono sottoposti a PET PSMA prima di iniziare il trattamento per verificare se il tumore può accumulare il radiofarmaco. Nel 90% dei casi, il tumore lo accumula abbastanza bene da poter effettuare con successo la terapia.

Qual è il processo di trattamento?

Il paziente rimane in ospedale per 4 giorni. La terapia vera e propria prevede una singola iniezione di radiofarmaco, che viene somministrato per via endovenosa. Nei giorni successivi, il rilascio di materiale radioattivo nell'ambiente continua, quindi il paziente deve essere isolato. Già al quarto giorno è sicuro per gli altri e può tornare a casa.

Gli intervalli tra le iniezioni di farmaco variano da 6 a 8 settimane. Alcuni ospedali utilizzano un intervallo di 4 settimane. Ciò è dovuto al fatto che questa frequenza di iniezioni ha mostrato migliori tassi di sopravvivenza dei pazienti. Sono stati raggiunti anche migliori tassi di risposta (contrazione del tumore) e una migliore sopravvivenza mediana libera da progressione.

I medici europei stanno anche adottando misure per ridurre il rischio di effetti collaterali. Prima dell'iniezione del radiofarmaco, viene effettuata un'infusione endovenosa di 500-1000 ml di soluzione di Ringer o di soluzione di cloruro di sodio allo 0,9%. Se il paziente soffre di nausea e vomito, viene somministrato un antiemetico. La complicazione più comune della terapia con lutezio-177 è la secchezza delle fauci, per cui molti ospedali praticano il raffreddamento delle ghiandole salivari durante le iniezioni del farmaco. Il flusso sanguigno in esse diminuisce, quindi gli organi accumulano meno materiale radioattivo.

Tutti i pazienti necessitano di esami periodici per individuare tempestivamente gli effetti collaterali del trattamento: emocromo completo e test di funzionalità epatica e renale con un intervallo di una volta ogni 2-8 settimane. Ogni 4 settimane, i pazienti devono sottoporsi al test del PSA per valutare la risposta biochimica al trattamento. Dopo ogni 2-4 cicli di trattamento, viene eseguita la PET PSMA per valutare la risposta oggettiva (quanto si sono ridotti i tumori).

La terapia con lutezio è disponibile nelle cliniche oncologiche?

La PET PSMA è stata a lungo il principale test diagnostico per i pazienti con tumore alla prostata metastatico. Dopo il successo travolgente di un nuovo approccio alla diagnostica per immagini dei tumori della prostata, era solo questione di tempo prima che i medici iniziassero a utilizzare la terapia alfa mirata e la terapia PSMA beta.

Oggi, molte cliniche nei Paesi sviluppati eseguono già questa procedura. È stata utilizzata negli studi clinici per diversi anni. Avendo dimostrato buoni risultati, la terapia PSMA è stata introdotta nella pratica clinica.

In Europa non esistono ancora linee guida ufficiali per l'uso di questa metodica in oncologia. Tuttavia, l'Associazione Europea di Medicina Nucleare (EANM) ha già pubblicato una linea guida non vincolante per la terapia con PSMA ed esperti con una vasta esperienza con la procedura (Ahmadzadehfar et al.) hanno pubblicato una metodologia passo-passo per consentire agli oncologi praticanti di utilizzare la terapia con PSMA nella loro pratica clinica.

Pertanto, già oggi i principali ospedali tedeschi utilizzano radiofarmaci a base di lutezio per il trattamento del cancro metastatico.