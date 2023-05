A Rosazza inaugurata la bottega di prossimità

Grande curiosità in Valle Cervo per l'inaugurazione della bottega di prossimità messa in piedi nel comune di Rosazza. Presenti, oltre a cittadini e associazioni, anche il sindaco Francesca Delmastro e il presidente di Fondazione Biellezza Paolo Zegna, insieme al sottosegretario Andrea Delmastro e all'assessore regionale Elena Chiorino.

Proprio quest'ultima ha così dichiarato sui propri canali social: “Il nostro territorio è ricco di tesori nascosti e di angoli incantevoli. È il caso del borgo di Rosazza che, grazie ad un'amministrazione attenta e lungimirante guidata dal sindaco Francesca Delmastro, viene valorizzata così come merita. Inauguriamo La Siunera, bottega di prossimità.Un evento comunitario che significa offrire servizi ai cittadini, nuove opportunità di lavoro e maggiore attrattività. Viva i nostri splendidi borghi, brava Francesca Delmastro Delle Vedove e buon lavoro a Benedetta Mondelli”.