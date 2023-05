A Graglia due giorni di "Festa della ceramica", FOTO

Ieri sabato 27 maggio e oggi, a Graglia piazza Astrua ha ospitato la prima edizione de la Festa della ceramica, un materiale molto duttile allo stato naturale Con la ceramica si producono diversi oggetti, quali stoviglie, oggetti decorativi, materiali edili (mattoni, piastrelle e tegole), rivestimenti per muri e pavimenti di abitazioni e nel corso delle due giornate sono state date diverse dimostrazioni della sua lavorazione e negli stand si è potuto trovare di tutto realizzato con questo materiale. A organizzare l'evento è stata la Pro Loco.

Tra le diverse iniziative in agenda in questi giorni, ci sono stati laboratori didattici, concerti, dimostrazioni di tecniche particolari come una usata per cuocere le tazze e conferenze.