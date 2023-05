Dalle nane alle supergiganti: vince la scuola media media di Pralungo. Nell’ultimo periodo un gruppo di ragazzi della classe 3° A ha partecipato ad un concorso scientifico incentrato sull'astronomia, in particolare sulla costellazione dell’Auriga.

Ad inizio anno tra le varie proposte progettuali l’istituto comprensivo di Andorno Micca ha ricevuto quella della fondazione CRT_riguardante il progetto Diderot. Da anni lo scopo di questo progetto è quello di offrire agli studenti di tutti gli istituti di istruzione di 1° e 2° grado del Piemonte e della Valle d’Aosta la possibilità di avvicinarsi in modo stimolante a discipline non sempre inserite nei programmi curricolari o ad approfondire le materie tradizionali.

Per l'anno scolastico 2022/23 tra le 15 linee didattiche c’era il percorso di astronomia “Dalle nane alle supergiganti. La vita delle stelle” a cui il l'istituto ha aderito con le classi terze. Degli esperti dell’osservatorio astronomico della regione autonoma della Val d’Aosta hanno effettuato un intervento in classe incentrato in particolare sulle costellazioni e sulle stelle, con la lezione che si è chiusa con un’attività dal titolo “Una caccia al tesoro in cielo”.

A conclusione dell’intervento l’esperto ha proposto un’attività di follow-up dedicata agli studenti che intendessero approfondire i temi presentati, attività per la quale un gruppo di alunni della classe ha mostrato subito grande interesse. La richiesta era quella di preparare una relazione su di una costellazione usando un software per creare la presentazione o creare un video approfondendo tre aspetti ad essa legati. Tra quelle proposte, quella che ha attirato maggiormente l’attenzione dei ragazzi è stata quella dell’Auriga, visto anche tutto il materiale presente non solo dal punto di vista scientifico ma anche per quello riguardante il mito.

Gli aspetti oggetto dell'approfondimento sono stati: le proprietà principali della costellazione (distanza, luminosità, temperatura superficiale, dimensioni, stadio evolutivo….); suggerimenti circa l’osservabilità della costellazione in cielo (periodo dell’anno migliore per l’osservazione, regioni della Terra maggiormente favorite in tal senso); miti legati alla costellazione.

Fra tutti i lavori giunti delle scuole medie inferiori di Piemonte e Valle d’Aosta ne sono stati scelti tre vincitori, tra cui proprio quello sulla costellazione dell’Auriga della classe 3° A di Pralungo, guidato dalla prof. sa Cassardo con gli allievi Maria Giovanna e Niccolo’ Versaldo, Alice Gentilin, Anna Giroldi, Alessandro Ronda, coordinati dal compagno Marco Canu. Complimenti ancora una volta a questi ragazzi che hanno dimostrato nel loro lavoro come diverse discipline si possano incrociare tra loro e per nulla distanti anni-luce: Storia, Scienze ma anche Letteratura con il mito in prima posizione e il fumetto; i ragazzi hanno saputo lavorare divertendosi, offrendo così un elaborato completo e simpatico.

Oltre alla soddisfazione della vittoria nei primi giorni di giugno verrà offerta ai ragazzi una visita dell’osservatorio astronomico di Aosta Saint- Remy Barthelemy, sperando in una serata stellata.