Tre uomini hanno cercato di entrare in una proprietà privata attraverso un cancello in ferro che non avrebbe però mostrato segni di forzature. Sul posto sono arrivati i Carabinieri per ricostruire quando era accaduto, ma i malviventi si erano già dati alla fuga.

Il fatto è successo ieri sabato 27 maggio a Roppolo, e a rivolgersi al 112 è stato il proprietario dell'abitazione che ha assistito all'accaduto.