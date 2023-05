Lo lascia la fidanzata, si ubriaca e dice di volerla fare finita. Arriva il 118 ad Andorno

Intervento dei Carabinieri e del 118 ieri sabato 27 maggio ad Andorno: a comporre il 112 per chiedere aiuto sono state alcune persone che hanno visto un uomo visibilmente ubriaco che manifestava l'intenzione di volerla fare finita perchè era stato lasciato dalla fidanzata.

Il personale del 118 ha portato il 43enne in ospedale per le cure del caso, da dove lo stesso avrebbe in un secondo momento anche tentato di scappare.

Nella stessa giornata i Carabinieri sempre ad Andorno sono intervenuti anche per sedare una lite tra fidanzati.