Mezzana: "Caro Don Renzo, vogliamo ricordarti così, gioioso e amato da tutti" FOTO e VIDEO

Ieri sera, 27 maggio, la Chiesa parrocchiale di Mezzana non riusciva a contenere tutte le persone che, per rendere onore al ricordo di Don Renzo Noris, hanno partecipato commossi al concerto e alla mostra fotografica.

"Non gli piaceva essere fotografato - commenta col sorriso chi lo ha conosciuto - e forse il cielo questa sera "brontola" perchè è lui che ce lo vuole ricordare. Questo è quello che Don Renzo Noris ha seminato nei cuori della sua gente: la gioia di vivere, la passione per la sua missione, l'attenzione per i giovani e per gli anziani. Non ha escluso nessuno Don Renzo nel suo cammino pastorale e ogni persona che ha condiviso con lui momenti di vita può raccontare aneddoti e storie che testimoniano la sua dedizione agli altri.

Il concerto di cori, era già pensato già un anno fa, il giorno stesso del funerale, quando alcuni membri delle cantorie e corali che si sono esibiti si sono ripromessi di trovarsi un anno dopo per commemorare il loro amato parroco.

Il coro San Bernardo di Trivero, suo paese natale, la cantoria del Mortigliengo, creata da don Renzo per allietare le celebrazioni e attirare bambini e ragazzi, la Corale di Casapinta che lo ha fortemente aiutato e supportato quando don Renzo è diventato amministratore parrocchiale del paese si sono esibiti in canti religiosi e popolari, musiche che hanno accompagnato funzioni ed eventi nei 27 anni di vita pastorale di don Renzo nel Mortigliengo.

La mostra fotografica allestita presso il cineteatro Angelus, rimarrà aperta anche i giorni successivi con foto e immagini che ripercorrono la vita ecclesiale e personale di don Renzo.

Domenica 4 giugno alle 10:30, funzione solenne in memoria celebrata da Padre Luca.