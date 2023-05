MorokkoGrandTour, prosegue l'avventura di Gianni, Bruno, Valter, Massimo e Silvana, VIDEO

MorokkoGrandTour: prosegue l'avventura di Gianni, Bruno, Valter, Massimo e Silvana, arrivati a Ait Ben Haddou.

Sabato 20 maggio alle 10, dalla stazione ferroviaria di Biella San Paolo, i biellesi si sono avviati per una spedizione in Marocco promuovendo l’attività della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

"Giovedì è stata una giornata al limite sull'Atlas - raccontano - pista tagliata da oued in piena e abbiamo dovuto fare una variante piuttosto impegnativa col bagaglio che abbiamo, ma siamo arrivati a Imlilchil alle 19 ed eravamo partiti ore 9.30 del mattino. Siamo arrivati bene ma fradici e gelati perchè gli ultimi 10 km gli abbiamo percorsi sotto l'acqua battente a quote tra 2200 e 2700. Da Imlilchil abbiamo raggiunto Ait Ben Haddou e visitato la Kasbah dove sono state girate alcune scene de Il Gladiatore e molti altri film. Da Ait Ben Haddou i nostri amici si sono diretti a Zagora.

Questo è un video fatto ad Ait Ben Haddou.