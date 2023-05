Demenze: come affrontarle in modo tempestivo. Incontro a Cavaglià

Mercoledì 31 maggio alla Sala Convegni di Cavaglià è in programma, a partire dalle 18.00, il terzo incontro pubblico di AccompagnaMenti, un innovativo progetto territoriale per aiutare chi vive con le demenze.

L’incontro è organizzato col patrocinio dell’amministrazione comunale di Cavaglià che, in particolare grazie all’assessore Monica Bertolini, ha accolto con entusiasmo e fattiva collaborazione la proposta di ospitare una delle tappe di AccompagnaMenti sul territorio biellese. La Sala Convegni si trova in via Vercellone 1, al piano superiore del complesso Aquila che ospita il Salotto d’Argento e la Biblioteca dei Ragazzi.

Nella prima parte dell’incontro, il presidente di AMA Biella Franco Ferlisi e il responsabile del progetto Marco Cassisa, presenteranno la rete e i servizi attivati da AccompagnaMenti. Si parlerà tra l’altro del Catalogo dei Servizi per le persone con demenze che è possibile scaricare gratuitamente da qualche settimana dal sito www.mentelocale.biella.it L’intervento centrale sarà dedicato quindi a come affrontare le demenze in modo tempestivo ed efficace, e sarà curato della psicologa di AMA Biella Martina Tona. Nell’ultima parte, le dottoresse Maurizia Montanaro e Franca Giovagnini affronteranno il tema dell’ictus cerebrale e delle attività a sostegno dei pazienti portate avanti dall’Associazione A.LI.Ce Biella (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale).

La partecipazione all’incontro è libera e gratuita. Il ciclo di appuntamenti sul territorio proseguirà con un’altra data già fissata prima dell’estate, alla Sala Biagi di Valdilana venerdì 30 giugno, e con altre tre in via di definizione per l’autunno nel Cossatese, in Valle Cervo e Valle Elvo.