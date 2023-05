Al via dalle 8 di lunedì 29 maggio a Salussola, tra i km 18+424 e 19+416 della Strada Provinciale 143 Vercellese, i lavori di scavo per la posa di rete in fibra ottica.

Nel tratto indicato, nella fascia oraria 8-17, sarà in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo fino a mercoledì 31 maggio.