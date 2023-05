"Giardini Zumaglini e street food, un po' eccessivo", un lettore

Egregio Direttore,

Purtroppo oramai siamo quasi tutti concordi nel pensare che Biella sia una città non proprio pulita, ma soprattutto trascurata con strade dissestate, marciapiedi in alcuni casi anche pericolosi, vie con illuminazione guasta da tempo ( vedi ad esempio strada della nera almeno un anno che è per metà al buio ) panchine di via Italia arrugginite e mi fermo qui, l'elenco sarebbe troppo lungo.

Però adesso direi che stiamo esagerando, hanno permesso alle bancarelle dello Street food di collocare i tavolini e le sedie per mangiare all'interno delle aiuole dei giardini Zumaglini ( allego foto ).

Vi sembra normale ?

E non parliamo di dove hanno collocato le cabine dei sevizi igienici, come si dice "stendiamo un velo pietoso".