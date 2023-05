Ponte Messina, Salvini: "Non è mio capriccio, risorse ci sono"

(Adnkronos) - Il ponte sullo Stretto di Messina "non è un mio capriccio, io ho altri capricci. Da milanista, ad esempio, mi sarebbe piaciuto arrivare in finale di Champions". Così il ministro Matteo Salvini a Taormina (Messina) per il 60° della Federazione autotrasportatori italiani. "Venti anni fa era un contesto diverso - dice -, senza opere è diverso". E ha ricordato i "28 miliardi di investimenti in Sicilia e altri 28 miliardi in Calabria, 11 miliardi per modernizzare le Ferrovie a Palermo, Catania e Messina. Io sono un testone, chi mi conosce lo sa".

"Chi dice che non ci sono i soldi per costruire il ponte di Messina è ignorante. Le risorse ci sono, nelle legge di bilancio a fine anno. Nella manovra economica ci saranno i primi congrui ed evidenti stanziamenti, se approvo un decreto e non metto i quattrini non faccio una gran bella figura", ha detto ancora.