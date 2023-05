Sport, divertimento, aggregazione: famiglie e tantissimi giovani a “Biella gioca in giro” FOTO e VIDEO

Sport, divertimento, aggregazione: famiglie e tantissimi giovani a “Biella gioca in giro” (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Sport, divertimento, aggregazione. Queste le linee guida di “Biella gioca in giro”, l'iniziativa messa in campo dal gruppo Commercio, Turismo e Ristorazione di CNA Biella che ha visto la partecipazione di tantissimi giovani, accompagnati dalle proprie famiglie.

In campo società sportive e associazioni culturali che, in vari punti della città, hanno allestito alcune postazioni per far provare alle nuove generazioni diverse attività sportive. Come si vede dalle foto, è stata festa grande.

Di seguito, le interviste ai protagonisti, come il presidente di CNA Biella Gionata Pirali e la direttrice Valentina Gusella, con un collegamento da Torino con l'assessore regionale Chiara Caucino.