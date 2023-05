Anche a Vigliano va in scena la giornata regionale del gioco libero all'aperto

L'amministrazione comunale di Vigliano Biellese ha aderito alla "Giornata regionale del gioco libero all'aperto" organizzata dalla Regione Piemonte e volta a promuovere l'importanza della libertà di movimento e di gioco fra bambini e bambine che, attraverso di esso, sperimentano relazioni e pensieri, scegliendo e orientando la propria azione secondo la loro età e la loro naturale curiosità, i propri bisogni e il grado di autonomia.

La "giornata" si svolgerà sabato 27 maggio, a partire dalle 15, all'interno della manifestazione Vivigliano 2023 "Festa al Villaggio Trossi". L'assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili Luca D'Andrea - referente dell'iniziativa - invita bambini e ragazzi a partecipare a un pomeriggio di gioco libero, alternato a giochi organizzati e tornei, adatti alle alle varie fasce d'età, organizzato dagli oratori e dalle associazioni del territorio. E' un'occasione per passare una giornata all'aria aperta, per riunirsi e per giocare tutti insieme.