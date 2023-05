Da Biella...ai misteri di Vercelli, conto alla rovescia per l'inizio del viaggio

Dopo il grande successo di “Rosazza Esoterica” e della prima data di "Vercelli Esoterica", l’Associazione Culturale “White Rabbit Event” vi invita domenica 28 maggio dalle 14 alle 16:30 al tour esoterico alla scoperta dei segreti di Vercelli attraverso un viaggio nel tempo che partirà dall’enigmatica Basilica di Sant’Andrea.

Ecco cosa dicono gli organizzatori: "Saremo testimoni del passaggio dei Celti e dei Romani e delle loro tradizioni, dei culti antichi e i boschi sacri di Apollo fino alla scoperta del porto-canale che rese Vercelli una città fiorente a partire dal II secolo d.C. Il sapere perduto dei Templari, dei Maestri Comacini e dei Costruttori delle Basiliche romaniche e gotiche ci guideranno lungo un percorso di enigmi e simboli che vi mostrerà Vercelli come mai l’avete vista prima: un luogo ricco di storie occultate e simboli magici. Scopriremo le antiche confraternite degli Umiliati, dei Cistercensi e i Vittorini, i Figli della Vedova, la cavalleria dell’Ordine del Tempio e la Grande Opera degli Alchimisti, fino ai segreti degli affreschi rinascimentali e ai simboli della Massoneria. Croci templari, maschere grottesche, bucrani, berretti frigi, nodi magici, volti di diavoli, rose mistiche sono solo alcuni dei simboli che scopriremo nel corso del tour. Il folklore di Vercelli sarà evocato per mezzo di storie di angeli, demoni, laghi sotterranei e reliquie di giganti pre-diluviani. Infine la ricerca del Graal e la tradizione esoterica di Maria Maddalena ci condurranno alla scoperta di un ciclo di affreschi unico nel suo genere che ci rivelerà i segreti della figura più osteggiata del Cristianesimo."

Un’esperienza consigliata a tutti coloro che hanno voglia di scoprire la magia del Piemonte in compagnia di un gruppo che da anni si occupa di organizzare tour in luoghi misteriosi. Per informazioni chiamate il 3519792609 o scrivete a info@whiterabbitevent.it