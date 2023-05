Auto esce di strada e si ribalta, incidente nella notte a Gravellona

Incidente stradale nella notte a Gravellona Toce, intorno alle 2.00 sulla strada statale 33 che porta ad Ornavasso. Nei pressi della rotatoria dello stadio Boroli un'auto è uscita di strada e si è ribaltata.

Dei cinque occupanti tre sono rimasti illesi e due hanno subito ferite lievi e per questo sono stati trasportati al DEA per accertamenti. Una squadra di vigili del fuoco volontari di Gravellona è intervenuta per mettere in sicurezza la vettura e recuperarla collaborando con il soccorso stradale. Sul posto anche un'autoambulanza medicalizzata e una di base, e la polizia stradale per gli accertamenti opportuni.