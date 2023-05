Doppio sinistro nella giornata di ieri, 26 maggio, nel Biellese. A Occhieppo Inferiore, stando alle prime informazioni raccolte, è stato travolto un passante. Sul posto 118 e Polizia Locale per gli accertamenti di rito.

Nel pomeriggio, intorno alle 15, una ciclista è rimasta coinvolta in un incidente autonomo: per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro il guard rail. Presenti i sanitari e gli agenti della Polizia Stradale.