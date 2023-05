Lancia un mobiletto dal balcone per portarlo in discarica, il gesto spaventa i residenti (foto di repertorio)

Un forte boato ha richiamato l'attenzione di alcuni condomini di Cossato. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che una donna abbia lanciato dal balcone un mobiletto, finito nel cortile interno utilizzato da tutti.

La stessa voleva portarlo in discarica per lo smaltimento ma non sarebbe riuscita a trasportarlo sulle scale del palazzo. Così ha adottato una soluzione che ha spaventato non poco i residenti della zona tanto che qualcuno che ha digitato il numero di emergenza unica. Una volta sul posto, la signora ha raccontato ai Carabinieri quanto accaduto.