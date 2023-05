Finto tecnico dell'acquedotto alla porta, 92enne di Roppolo lo fa fuggire

Truffa sventata a Roppolo. È successo ieri mattina, intorno alle 11: stando alle prime ricostruzioni, un uomo di circa 30 anni si è presentato alla porta di un 92enne qualificandosi come un tecnico dell'acquedotto. Scopo della visita? Entrare in casa per fare alcuni controlli alle condutture dell'acqua.

L'anziano non gli ha dato il tempo di finire la frase e, con un'azione decisa, l'ha tenuto all'esterno della sua abitazione; inoltre, ha subito preso in mano il telefono per allertare i Carabinieri su quanto stava accadendo in presa diretta. Il finto tecnico si è spaventato e, in pochi istanti, è fuggito a piedi. Una volta sul posto, i militari dell'Arma hanno raccolto la testimonianza del pensionato per le indagini di rito.