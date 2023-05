Zumaglia, sala gremita di pubblico per “Costruiamo la speranza”

Evento riuscitissimo e sala piena di gente ieri sera, venerdì 26 maggio, al Centro Incontro le Cascine di Zumaglia, per la presentazione del libro “Costruiamo la speranza”, scritto da Massimo Ramella, Responsabile dell'Associazione Piccolo Fiore, per sostenere Domus Laetitiae.

La serata è stata organizzata da Pensieri Circolari APS Auser. “Ringraziamo Massimo Ramella, – dichiara Fausta Gallo di Pensieri Circolari - il giornalista del Biellese Niccolò Mello che ha moderato l'incontro, l'insegnante e scrittore Marco Erba, Silvio Tommasini dell'Associazione San Matteo di Nichelino, Giovanna Santella di Dinamo Camp, Carola Sagliaschi per le letture”.

“Ringraziamo inoltre – continua Galllo - le insegnanti e gli alunni della Scuola Primaria di Zumaglia che con creatività e passionalità ci hanno regalato una performance stupenda, il Sindaco Edoardo De Faveri che si è congratulato per la nostra l’organizzazione, Stefano Suzzani che ci regalato lo striscione per Pensieri Circolari, Giulia come addetta al computer, Davide e Nikolas per cassa e microfono”.