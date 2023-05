Miagliano dice no alla violenza sulle donne, ecco la mini isola urbana con panchina rossa FOTO

L’amministrazione comunale di Miagliano, in adesione alla campagna di sensibilizzazione Panchine Rosse, ha realizzato una mini isola urbana, sita nell’incrocio tra via Poma e via Vittorio Veneto, che testimonia la vicinanza del Comune e della comunità a tutte le donne vittime di violenza.

L’area è stata integrata con gli allestimenti che contraddistinguono la campagna di sensibilizzazione (panchina rossa), oltre all’installazione di un manufatto simbolico (nato da un bozzetto del sindaco Alessandro Mognaz e realizzato dall'artigiano Federico Airoldi) e relativa bacheca informativa a supporto.

L’iniziativa nasce con il fine di fornire maggior visibilità a questa tematica, nell’auspicio di stimolare azioni di contrasto sempre più efficaci e promuovere nel contempo, una maggior condivisione e consapevolezza del fenomeno.